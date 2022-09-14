ВСУ освободили Киселевку в Херсонской области — глава облсовета

14 сентября, 20:40
Поделиться:
Единственный населенный пункт, который сегодня разделяет украинскую армию и город Херсон, это знаменитая Чернобаевка (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Единственный населенный пункт, который сегодня разделяет украинскую армию и город Херсон, это знаменитая Чернобаевка (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко подтвердил информацию об освобождении от оккупантов Киселевки.

«Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, который находится в непосредственной близости к самому областному центру», — сказал он в эфире телемарафона.

Видео дня

Он подчеркнул, что единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию и город Херсон, это знаменитая Чернобаевка.

Новость дополняется

Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X