ВСУ освободили Киселевку в Херсонской области — глава облсовета
Единственный населенный пункт, который сегодня разделяет украинскую армию и город Херсон, это знаменитая Чернобаевка (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
«Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, который находится в непосредственной близости к самому областному центру», — сказал он в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию и город Херсон, это знаменитая Чернобаевка.
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