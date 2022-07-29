ВСУ освободили и зачистили одно из сел на Донецком направлении — видео
Название населенного пункта не уточняется (Фото:Скриншот из видео 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха)
На Донецком направлении украинские силы освободили и зачистили одно из сел.
Об этом сообщает 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха в Facebook.
Название населенного пункта не уточняется. Его освобождали военные отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха и 24 отдельного штурмового батальона Айдар.
«Сейчас село больше похоже на призрак: „мертвая“ военная техника, разбитые дома и страшные воспоминания гражданского населения», — говорится в подписи к видео.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что украинским силам предстоит освободить более 2,5 тысячи сел и городов.
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