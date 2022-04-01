ВСУ освободили Бородянку от российских оккупантов — АрмияInform 1 апреля, 19:07 Цей матеріал також доступний українською Последствия российской оккупации в Бородянке (Фото:REUTERS/Maksim Levin/)

Подразделения ВСУ освободили Бородянку Киевской области от российских оккупантов. Об этом сообщает информагентство Минобороны Украины АрмияInform.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

«Бородянка в Бучанском районе Киевской области под контролем», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщал, что Вооруженные силы Украины успешно сдерживаютоккупантов по всем направлениям, а на некоторых — осуществляют успешные контратаки.

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