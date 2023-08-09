Больше, чем территория Молдовы. С 24 февраля 2022 года ВСУ освободили более 40 тысяч квадратных километров Украины — Стратком 9 августа, 11:16 Стреляют украинские военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

С 24 февраля 2022 года Вооруженные силы Украины освободили более 40 тысяч квадратных километров Украины, сообщил Стратком ВСУ в среду, 9 августа.

«Более 40 000 квадратных километров Украины Силы обороны освободили с 24 февраля 2022 года», — говорится в сообщении Страткома в Telegram.

В сообщении сказано, что это больше, чем территория Молдовы, чуть меньше, чем два Израиля, а также около 15 таких городов, как Москва.

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Контрнаступление ВСУ: последние новости

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.



По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины во время наступательных действий на Авдеевском направлении выбили российских оккупантов с позиций в районе южнее Авдеевки.