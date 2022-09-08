ВСУ освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области — Генштаб

8 сентября, 15:05
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В ряде населенных пунктов продолжаются фильтрационные действия (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

В ряде населенных пунктов продолжаются фильтрационные действия (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.

Об этом сообщил заместитель руководителя Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов во время брифинга.

По словам Громова, в настоящее время военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км, а в ряде населенных пунктов продолжаются фильтрационные действия.

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«В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождены более 20 населенных пунктов», — сказал Громов.

Также, по его словам, общая площадь территорий, возвращенных под контроль Украины на Харьковском и Южнобужском направлениях, составляет более 700 квадратных километров.

Громов не уточнил, какие именно населенные пункты были освобождены.

Ранее НВ опубликовал список населенных пунктов, которые, по данным из открытых источников, были возвращены под украинский контроль за последние дни на востоке и юге страны.

Накануне президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении анонсировал «хорошие новости» из Харьковской области.

ISW сообщал, что украинские защитники использовали тактическую внезапность, чтобы за 6−7 сентября отбить примерно 400 кв. км территории Украины. Контратаки украинских сил в районе Изюма и Балаклеи ISW описывает как «локальные, но очень эффективные».

https://www.youtube.com/embed/t_Wye5BI2JU
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Генштаб Наступление

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