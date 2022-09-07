Котел смыкается. В соцсетях сообщили, что ВСУ вошли в Байрак южнее Балаклеи — видео 7 сентября, 15:50 Как сообщается, Байрак был освобожден прошлой ночью (Фото:Коллаж НВ)

В среду, 7 сентября, в соцсетях появилась информация, что Силы обороны вошли в село Байрак Харьковской области, которое находится южнее Балаклеи.

Кроме того, Telegram-канал Оперативний ЗСУ опубликовал видео, снятое на въезде в данный населенный пункт.

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На нем, в частности, видны стоящие на обочинах танки с украинскими флагами.

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«Байрак. Это село возле Балаклеи Харьковской области, который был освобожден украинскими силами прошлой ночью», — сообщил автор видео.

ВСУ продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о контрнаступлении стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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