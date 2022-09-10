Местные жители встречали арбузами: в соцсетях сообщили об освобождении Александровки Херсонской области — видео 10 сентября, 09:22 Александровка находится в около 40 километрах западнее временно оккупированного РФ Херсона (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео украинских военных, заехавших в ранее подконтрольную РФ Александровку Херсонской области.

На нем видно местных жителей, которые радостно встречают освободителей, даря им арбузы и другие фрукты.

Александровка находится на берегу Днепровского залива, в около 40 километрах западнее временно оккупированного РФ Херсона.

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Инфографика: google.com/maps

При этом, судя по темпу продвижения украинской колоны, серьезного сопротивления на маршруте своего следования она не встретила.

В то же время официального подтверждения об освобождении Александровки от Генштаба пока не поступало.

ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее была разбита, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.



В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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