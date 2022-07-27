С мая в Харьковской области освободили 23 населенных пункта — ОВА 27 июля, 22:07 Уничтоженная российская военная техника в Харьковской области, 17 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

С мая защитники Украины освободили 23 населенных пункта Харьковской области. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в комментарии агентству Интерфакс-Украина в среду, 27 июля.

Он рассказал, что на Изюмском направлении сейчас продолжаются ожесточенные бои, а оккупанты каждый день несут огромные потери. По его словам, там одна из самых высоких интенсивностей боевых действий в Украине.



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«Утверждение о том, что враг „легко захватил“ 30% территории Харьковской области, по меньшей мере, некорректно, а по большому счету неправильно. Чтобы зайти, например, в Изюм, российским оккупантам пришлось больше месяца вести очень тяжелые бои и понести очень большие потери в живой силе и технике… За захват части Харьковской области враг заплатил очень высокую цену и продолжает ее платить каждый день», — подчеркнул Синегубов.

Глава ОВА сообщил, что с мая были освобождены 23 населенных пункта области, а на большинстве участков фронта в регионе защитники Украины заставили россиян сосредоточиться на обороне, а не на захвате новых территорий.

«Не всю информацию можно обнародовать сразу… Сейчас могу только утверждать, что наши военные совместно с политическим руководством на всех уровнях и при поддержке украинского общества делают все возможное, а зачастую даже невозможное, для защиты нашего государства и победы над врагом. И мы эту победу обязательно одержим», — добавил он.

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