ВСУ освободили более тысячи населенных пунктов с начала полномасштабного вторжения РФ — Минобороны

25 мая, 04:24
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Украинские военные перешли в контрнаступление в Харьковской области (Фото:Минобороны)

Украинские военные перешли в контрнаступление в Харьковской области (Фото:Минобороны)

Вооруженные силы Украины за три месяца войны освободили от российских оккупантов более 1 тысячи населенных пунктов.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, сообщает Укринформ .

"За эти три месяца украинско-российской войны украинская армия освободили уже более тысячи населенных пунктов от россиян, если точнее – 1016 населенных пунктов", – сказал он.

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Напомним, что защитники Украины уволили населенный пункт Дементиевка Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в вечерней сводке.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Оккупант Война России против Украины

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