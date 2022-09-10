ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы — Данилов 10 сентября, 21:22 Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:ОПУ)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ВСУ остановятся там, где закончатся интересы Украины.

Об этом Данилов сказал в интервью изданию Голос Америки.

«ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. И это будет зависеть от многих обстоятельств», — сказал он.



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По словам Данилова, окончание войны — это освобождение всех украинских территорий.



«Но мы должны понять: если Россия останется в том виде, в каком она есть, то это лишь вопрос времени, когда она сможет начать еще одну войну. Поэтому наша задача — сделать Россию такой, чтобы у нее не было даже желание думать, что она может нападать на соседей, тем более таким образом, как она сделала по отношению к нашей стране», — добавил секретарь СНБО.

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