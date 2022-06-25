Генштаб об обстановке на Харьковском направлении: оккупанты нанесли удары с вертолетов, ВСУ остановили вражескую штурмовую группу

25 июня, 07:12
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ВСУ остановили вражескую штурмовую группу на Харьковском направлении (Фото:Генштаб)

ВСУ остановили вражескую штурмовую группу на Харьковском направлении (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций.

Об этом сообщает Генштаб.

Оккупационная армия РФ совершила артиллерийские обстрелы по элементам инфраструктуры в районах города Харькова и Вяловского водохранилища.

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Действия вражеской штурмовой группы в районе населенного пункта Удинаши украинские военные решительно подавили. Противник отошел.

Оккупанты нанесли авиаудар с вертолетов Ка-52 в районе населенного пункта Явирское.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Генштаб Война России против Украины

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