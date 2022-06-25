Генштаб об обстановке на Харьковском направлении: оккупанты нанесли удары с вертолетов, ВСУ остановили вражескую штурмовую группу
ВСУ остановили вражескую штурмовую группу на Харьковском направлении (Фото:Генштаб)
На Харьковском направлении российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций.
Об этом сообщает Генштаб.
Оккупационная армия РФ совершила артиллерийские обстрелы по элементам инфраструктуры в районах города Харькова и Вяловского водохранилища.
Действия вражеской штурмовой группы в районе населенного пункта Удинаши украинские военные решительно подавили. Противник отошел.
Оккупанты нанесли авиаудар с вертолетов Ка-52 в районе населенного пункта Явирское.
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