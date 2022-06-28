Украинские военные остановили штурм оккупантов на Харьковском и Славянском направлениях — Генштаб 28 июня, 07:54 ВСУ остановили оккупантов на Харьковском и Славянском направлениях (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении группировка российских оккупационных войск основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения украинских войск к государственной границе.



Как сообщает Генштаб, также оккупанты ведут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения и сковывания действий подразделений Сил обороны.

Вражеская авиация нанесла авиаудар в районе населенного пункта Явирское. Также армия РФ обстреляла из артиллерии элементы инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Старый Салтов, Победа, Чеполь и Милова.

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Украинские военные успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Довгаловка — Залиман. Оккупанты отошли.

На Славянском направлении российские террористические войска ведут штурмовые действия в направлении Долгенькое — Долина и создают условия для наступления на Славянск. Основные усилия сосредотачивается на продолжении наступления в направлении Изюм — Славянск.

Оккупанты обстреляли позиции украинских войск из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Провели воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Грушеваха. Попытку вражеского наступления в направлении Довгенькое — Долина украинские военные решительно остановили и отбросили врага назад.

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