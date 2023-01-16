Атака отражена. ВСУ остановили попытку наступления россиян вблизи Кременной — видео 16 января, 08:33 Украинские военные пресекли попытку наступления россиян вблизи Кременной (Фото:www.facebook.com/usofcom)

Операторы ССО Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны пресекли попытку наступления российских оккупантов вблизи города Кременная.

Об этом сообщило Командование Сил специальных операций ВСУ в понедельник, 16 января в Facebook.

Несмотря на то, что противник пытался применять тяжелое вооружение, его атака была отбита.

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Командование опубликовало видео-фрагмент боя, снятый одним из воинов Сил специальных операций ВСУ.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 14 января заявил, что в Луганской области украинским военным удается понемногу продвигаться вперед на Кременном направлении.