Атака отражена. ВСУ остановили попытку наступления россиян вблизи Кременной — видео

16 января, 08:33
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Украинские военные пресекли попытку наступления россиян вблизи Кременной (Фото:www.facebook.com/usofcom)

Украинские военные пресекли попытку наступления россиян вблизи Кременной (Фото:www.facebook.com/usofcom)

Операторы ССО Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны пресекли попытку наступления российских оккупантов вблизи города Кременная.

Об этом сообщило Командование Сил специальных операций ВСУ в понедельник, 16 января в Facebook.

Несмотря на то, что противник пытался применять тяжелое вооружение, его атака была отбита.

Видео дня

Командование опубликовало видео-фрагмент боя, снятый одним из воинов Сил специальных операций ВСУ.

https://www.facebook.com/usofcom/videos/1222401535053991

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 14 января заявил, что в Луганской области украинским военным удается понемногу продвигаться вперед на Кременном направлении.

https://www.youtube.com/watch?v=6KXk-qZE6bM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Наступление Война России против Украины Кременная

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