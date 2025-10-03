ВСУ отбили атаки на Калиновское и соседние населенные пункты

Военные ВСУ (Фото: REUTERS/Сергей Коровайный)

Силы обороны Украины контролируют ситуацию в селе Калиновское Днепропетровской области, несмотря на попытки российских войск продвинуться на этом направлении.

Об этом говорится в сообщении 20 армейского корпуса, опубликованном в соцсетях.

«Попытки продвижения сил противника в районе населенных пунктов Вороное, Терновое, Калиновское, Новониколаевка были остановлены путем полного уничтожения врага подразделениями 20 армейского корпуса. Силы обороны Украины контролируют перечисленные населенные пункты и продолжают ведение оборонительной операции», — отметили в корпусе.

Там также сообщили, что враг не оставляет попыток улучшить свое тактическое положение. В частности, оккупационные подразделения пытаются малыми группами инфильтроваться на территорию, контролируемую ВСУ, однако эти действия вовремя обнаруживаются украинской разведкой и завершаются уничтожением противника силами наземных подразделений и беспилотных систем.

Ранее проект DeepState заявил, что российские войска захватили два населенных пункта на Днепропетровщине, среди них и Калиновское, а также одно село в Запорожье.

