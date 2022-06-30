У оккупантов — большие потери. ВСУ остановили вражеское наступление в нескольких районах на Бахмутском направлении — Генштаб 30 июня, 08:05 Оккупанты понесли значительные потери на Бахмутском направлении (Фото:Генштаб)

На Бахмутском направлении зафиксированы вражеские обстрелы недалеко от Берестового, Покровского и Звоновки и авиационный удар в районе Покровского.



Об этом сообщает Генштаб.

Украинские военные остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. В обоих случаях враг отошел.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском оккупационная армия РФ обстреливала районы Водяного, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Полтавки, Новоукраинского, Новоселки и Орехова. Нанесла авиационные удары по украинским позициям вблизи Авдеевки и Щербаков.

Оккупанты пытались вести штурмовые действия в районе Павловки, успеха не имели и отошли.



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