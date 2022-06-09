ВСУ сорвали наступление РФ на Бахмутском направлении. Противник понес потери и отступил

9 июня, 17:36
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ВС РФ продолжают вести высокоинтенсивные боевые действия на широком фронте (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ВС РФ продолжают вести высокоинтенсивные боевые действия на широком фронте (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В четверг, 9 июня, российские войска предприняли попытку наступления в районе Бахмута Донецкой области, однако украинским военным удалось его остановить.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

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«На Бахмутском направлении противник продолжает совершать обстрелы с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня. Проводил наступательные штурмовые действия, понес потери и был вынужден отвести свои подразделения на восстановление», — рассказал он во время брифинга.

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Кроме того, несмотря на потери, ВС РФ продолжают вести «изнурительные высокоинтенсивные боевые действия на широком фронте», в частности, на Северском направлении, чтобы добиться установления полного контроля над Северодонецком Луганской области.

«На Лиманском направлении враг осуществляет подготовку к проведению наступления на Славянск», — добавил Громов.

В то же время на Харьковском, Криворожском, Запорожском и Николаевском направлениях «противник ведет позиционную оборону».

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid0sVeWTEUVJB7UvgXZ1Ygx3R2AdE93P6zeqh8NeKEfyAXFw7Jvqsmh9mKmXgrUrfHjl
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Северодонецк Бахмут Война России против Украины Генштаб ВСУ

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