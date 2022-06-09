ВСУ сорвали наступление РФ на Бахмутском направлении. Противник понес потери и отступил 9 июня, 17:36 Цей матеріал також доступний українською ВС РФ продолжают вести высокоинтенсивные боевые действия на широком фронте (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В четверг, 9 июня, российские войска предприняли попытку наступления в районе Бахмута Донецкой области, однако украинским военным удалось его остановить.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

«На Бахмутском направлении противник продолжает совершать обстрелы с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня. Проводил наступательные штурмовые действия, понес потери и был вынужден отвести свои подразделения на восстановление», — рассказал он во время брифинга.

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Кроме того, несмотря на потери, ВС РФ продолжают вести «изнурительные высокоинтенсивные боевые действия на широком фронте», в частности, на Северском направлении, чтобы добиться установления полного контроля над Северодонецком Луганской области.

«На Лиманском направлении враг осуществляет подготовку к проведению наступления на Славянск», — добавил Громов.

В то же время на Харьковском, Криворожском, Запорожском и Николаевском направлениях «противник ведет позиционную оборону».

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