Ситуация на Донбассе: оккупанты пытаются блокировать защитников Лисичанска, ВСУ остановили вражеское наступление под Бахмутом
ВСУ остановили наступление оккупантов под Бахмутом (Фото:Генштаб)
На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчеяровка. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга.
Об этом сообщает Генштаб.
Чтобы вытеснить украинские подразделения армия РФ вела штурмовые действия в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново.
На Бахмутском направлении украинские военные остановили вражеское наступление в направлении Владимировка — Покровское. После огневого воздействия противник отошел.
Подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии оккупанты ведут наступление в направлении Пилипчатино — Покровское, боевые действия продолжаются. В направлении Роты — Вершина враг продвинулся на один километр.
С целью содействия действиям группировки на направлении сосредоточения основных усилий оккупанты пытаются на Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях вести сковывающие действия и удерживать занятые рубежи. На Запорожском направлении ведут оборону.
Оккупационные войска РФ пытались взять под контроль участок дороги Ясиноватая — Константиновка — вели бой в направлении Васильевка — Каменка. Украинские военные дали решительный отпор. Противник с потерями отступил.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.