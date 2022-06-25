Ситуация на Донбассе: оккупанты пытаются блокировать защитников Лисичанска, ВСУ остановили вражеское наступление под Бахмутом 25 июня, 08:00 Цей матеріал також доступний українською ВСУ остановили наступление оккупантов под Бахмутом (Фото:Генштаб)

На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчеяровка. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга.



Об этом сообщает Генштаб.

Чтобы вытеснить украинские подразделения армия РФ вела штурмовые действия в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново.

На Бахмутском направлении украинские военные остановили вражеское наступление в ​​направлении Владимировка — Покровское. После огневого воздействия противник отошел.

Видео дня

Подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии оккупанты ведут наступление в направлении Пилипчатино — Покровское, боевые действия продолжаются. В направлении Роты — Вершина враг продвинулся на один километр.

С целью содействия действиям группировки на направлении сосредоточения основных усилий оккупанты пытаются на Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях вести сковывающие действия и удерживать занятые рубежи. На Запорожском направлении ведут оборону.

Оккупационные войска РФ пытались взять под контроль участок дороги Ясиноватая — Константиновка — вели бой в направлении Васильевка — Каменка. Украинские военные дали решительный отпор. Противник с потерями отступил.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.