Мадяр высмеял заявление Балицкого о «контроле» РФ над трассой Р-280: Под вашим контролем разве что статистика ежедневных «вйо»

21 июля, 21:34
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Командующий СБС Роберт Бровди (Фото: Мадяр/Telegram)

Командующий СБС Роберт Бровди (Фото: Мадяр/Telegram)

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди высмеял гауляйтера оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого, который доложил российскому диктатору Владимиру Путину, что трасса Р-280 находится под контролем армии РФ.

Соответствующую публикацию военный обнародовал в своих социальных сетях.

Балицкий утверждает, что трасса Р-280, обеспечивающая Крым, «находится под полным контролем» российской оккупационной армии, а эффективность украинских дронов «существенно упала».

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Бровди опроверг эту информацию и высмеял гауляйтера.

«Это ж надо так не оч*овать — с*ать в глаза самому фюреру. Колобок оккупированных территорий, товарищ Балицкий, под вашим контролем разве что статистика ежедневных поездок по той трассе и всем окрестным полевым тропам. За период с 1 по 21 июля число уничтоженных авто-камикадзе перевалило за четырехзначную отметку; итоги — в конце месяца», — написал он.

https://www.facebook.com/reel/1013827291264863

В своем отчете от 20 июля Институт изучения войны (ISW) отметил, что российские военкоры опровергли заявления Кремля о якобы полном контроле над ключевой трассой М-14 Ростов — Крым (которую оккупационные власти называют Р-280) — основным сухопутным маршрутом между Россией и оккупированным полуостровом, — заявив, что украинские беспилотники продолжают регулярно наносить по ней удары.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Крым Война России против Украины Роберт Бровди

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