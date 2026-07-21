Мадяр высмеял заявление Балицкого о «контроле» РФ над трассой Р-280: Под вашим контролем разве что статистика ежедневных «вйо»
Командующий СБС Роберт Бровди (Фото: Мадяр/Telegram)
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди высмеял гауляйтера оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого, который доложил российскому диктатору Владимиру Путину, что трасса Р-280 находится под контролем армии РФ.
Соответствующую публикацию военный обнародовал в своих социальных сетях.
Балицкий утверждает, что трасса Р-280, обеспечивающая Крым, «находится под полным контролем» российской оккупационной армии, а эффективность украинских дронов «существенно упала».
Бровди опроверг эту информацию и высмеял гауляйтера.
«Это ж надо так не оч*овать — с*ать в глаза самому фюреру. Колобок оккупированных территорий, товарищ Балицкий, под вашим контролем разве что статистика ежедневных поездок по той трассе и всем окрестным полевым тропам. За период с 1 по 21 июля число уничтоженных авто-камикадзе перевалило за четырехзначную отметку; итоги — в конце месяца», — написал он.
В своем отчете от 20 июля Институт изучения войны (ISW) отметил, что российские военкоры опровергли заявления Кремля о якобы полном контроле над ключевой трассой М-14 Ростов — Крым (которую оккупационные власти называют Р-280) — основным сухопутным маршрутом между Россией и оккупированным полуостровом, — заявив, что украинские беспилотники продолжают регулярно наносить по ней удары.