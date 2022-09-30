ВСУ завершают операцию по окружению войск РФ в Лимане — официальное заявление 30 сентября, 14:24 ВСУ завершают операцию по окружению войск РФ в Лимане (Фото:Генштаб)

Операция по окружению российской группировки возле Лимана Донецкой области находится «на этапе завершения». ВСУ взяли под огневой контроль все пути к городу.

Об этом в комментарии Суспільному сообщил пресс-секретарь восточной группировки войск Сергей Череватый.

«Детали по взятым местам точно назвать пока не можем. Поскольку флаг ВСУ могут занести и установить, они делятся радостными видео, но бои еще продолжаются. После стабилизационных мероприятий можно будет сказать подробнее. Когда будут проведены все мероприятия по безопасности и нет будет происходить контратак врага», — сказал он.

Видео дня

По его словам, оккупационный гарнизон Лимана отрезан от поставок живой силы и боеприпасов.

«Трудно комментировать, поскольку операция еще продолжается. Операция именно по окружению этой группировки. Под огневым контролем ВСУ фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу», — заявил Череватый.



Череватый сказал, что возле Лимана российская армия гораздо сильнее укреплена, чем на других участках.

«Поэтому, это заняло время, но наш Генеральный штаб и штаб на местах переиграл их тактически: планирование и осуществление операции, как военные высокого уровня опытности, подготовки», — добавил он.

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке по итогам 29 сентября сообщал, что ВСУ, вероятно, почти завершили окружение Лимана и перерезали критически важные наземные коммуникации, поддерживающие войска армии РФ в районе Дробышево — Лиман.

«Крайне маловероятно, что любая переброска в Лиман дополнительных новомобилизированных сил позволит существующей российской группировке обрести значительные оборонительные возможности и предотвратит закрытие украинскими войсками Лиманского котла», — отметили эксперты ISW.

Утром 30 сентября появилась информация, что Вооруженные силы Украины вошли в поселок городского типа Ямполь Донецкой области. Он находится примерно в 17 километрах на юго-восток от Лимана.

