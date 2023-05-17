«Storm Shadow очень любит диктаторов». О перспективе окружения войск РФ в Бахмуте и разведке боем по всей линии фронта — интервью с Диким 17 мая, 18:48 NV Премиум Украинские военные на бахмутском направлении (Фото:Константин и Влада Либеровы)

В течение последних четырех недель украинские Силы обороны проводят активную разведку боем по всей линии фронта — и на юге, и на востоке, говорит экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.



На левом берегу Днепра в Херсонской области, рассказывает он, постоянно работают разведывательно-диверсионные группы, а ССО гуляют почти как у себя дома.

По словам Дикого, 20 километровая полоса вдоль Днепра под полупартизанским контролем наших Сил специальных операций.

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В то же время Вооруженные силы продвигаются и на Бахмутском направлении, но это еще не наступление, отмечает эксперт.

Детальный анализ ситуации на фронте на фоне ожидания большого наступления ВСУ Дикий провел во время интервью в эфире Radio NV.