«Storm Shadow очень любит диктаторов». О перспективе окружения войск РФ в Бахмуте и разведке боем по всей линии фронта — интервью с Диким

17 мая, 18:48
NV Премиум
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Украинские военные на бахмутском направлении (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Украинские военные на бахмутском направлении (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Автор: Василий Пехньо

В течение последних четырех недель украинские Силы обороны проводят активную разведку боем по всей линии фронта — и на юге, и на востоке, говорит экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

На левом берегу Днепра в Херсонской области, рассказывает он, постоянно работают разведывательно-диверсионные группы, а ССО гуляют почти как у себя дома.

По словам Дикого, 20 километровая полоса вдоль Днепра под полупартизанским контролем наших Сил специальных операций.

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В то же время Вооруженные силы продвигаются и на Бахмутском направлении, но это еще не наступление, отмечает эксперт.

Детальный анализ ситуации на фронте на фоне ожидания большого наступления ВСУ Дикий провел во время интервью в эфире Radio NV.

Теги:   Донецкая область Интервью NV Силы спецопераций Херсонская область Бахмут Радио NV Война России против Украины Силы специальных операций (ССО) наступление ВСУ Storm Shadow

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