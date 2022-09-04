ВСУ ограниченными атаками в Запорожской области сдерживают развертывание российских войск — ISW

4 сентября, 07:16
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ВСУ (Фото:facebook.com/GeneralStaff)

ВСУ (Фото:facebook.com/GeneralStaff)

Украинские военные локализованными атаками в Запорожской области препятствуют развертыванию российских войск.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Возможно, Кремль ужесточает требования к самоцензуре среди российских блоггеров и военных корреспондентов, освещающих войну в Украине.
  • Украинские военные сообщили, что ВСУ продолжают позиционные бои вдоль линии фронта Херсон-Николаев и украинские войска сосредотачиваются на ударах по российским наземным линиям связи, скоплению техники и живой силы, а также логистическим узлам вдоль южного направления.
  • Кадры в соцсетях свидетельствуют об эффективных украинских ударах на западе и в центре Херсонской области.
  • Российские силы совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута и к северу и юго-западу от города Донецк.
  • Украинские силы могут совершать локализованные атаки вдоль линии столкновения на западе Запорожской области, чтобы препятствовать развертыванию российских войск.
  • Власти РФ продолжают формировать боевую силу путем вербовки через государственные предприятия и тюрьмы во избежание общей мобилизации.
  • Российские оккупационные власти пытаются охватить основные услуги на оккупированных территориях Украины.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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