ВСУ ограниченными атаками в Запорожской области сдерживают развертывание российских войск — ISW
ВСУ (Фото:facebook.com/GeneralStaff)
Украинские военные локализованными атаками в Запорожской области препятствуют развертыванию российских войск.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Ключевые выводы аналитиков института:
- Возможно, Кремль ужесточает требования к самоцензуре среди российских блоггеров и военных корреспондентов, освещающих войну в Украине.
- Украинские военные сообщили, что ВСУ продолжают позиционные бои вдоль линии фронта Херсон-Николаев и украинские войска сосредотачиваются на ударах по российским наземным линиям связи, скоплению техники и живой силы, а также логистическим узлам вдоль южного направления.
- Кадры в соцсетях свидетельствуют об эффективных украинских ударах на западе и в центре Херсонской области.
- Российские силы совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута и к северу и юго-западу от города Донецк.
- Украинские силы могут совершать локализованные атаки вдоль линии столкновения на западе Запорожской области, чтобы препятствовать развертыванию российских войск.
- Власти РФ продолжают формировать боевую силу путем вербовки через государственные предприятия и тюрьмы во избежание общей мобилизации.
- Российские оккупационные власти пытаются охватить основные услуги на оккупированных территориях Украины.
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