ВСУ показали, как одним точным выстрелом лишили РФ ЗРК Панцирь-С стоимостью $15 млн — видео 2 июля, 10:14 Для уничтожения российского ЗРК украинским военным понадобился всего один снаряд (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Украинские военные продемонстрировали свое мастерство в уничтожении дорогостоящей российской техники с минимальными затратами боеприпасов.

Соответствующее видео в субботу, 2 июля, обнародовал в Facebook Генеральный штаб.

На нем видно, как бойцы ВСУ благодаря аэроразведке с первого же выстрела попадают в зенитный ракетно-пушечный комплекс ВС РФ Панцирь-С1 стоимостью около $15 млн.

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«Итог — „хлопок“ и „задымление“. Так любят говорить российские пропагандисты о своей уничтоженной технике», — говорится в описании к видео.

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