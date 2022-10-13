В Токмаке ВСУ ударили по вражеским ЗРК С-300, в Херсонской области уничтожили до 150 оккупантов — Генштаб

13 октября, 07:20
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В Херсонской области точечным ударом уничтожили 150 оккупантов (Фото:Генштаб)

В Херсонской области точечным ударом уничтожили 150 оккупантов (Фото:Генштаб)

По имеющейся информации, в районе города Токмак Запорожской области подразделения ВСУ поразили три зенитных ракетных комплекса С-300 оккупантов вместе с личным составом.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 13 октября, раненые оккупанты перевезены в местную больницу.

Кроме того, в Херсонской области, в результате точечного огневого поражения в районе Токаревки потери оккупантов составили до 150 человек убитыми.

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Генштаб также сообщил, что ремонтная база оккупантов в районе населенного пункта Каланчак ежедневно принимает на ремонт до 30 единиц поврежденной бронированной техники, пригодной для ремонта.

Накануне сообщалось, что в Херсонской области во время освобождения одного из населенных пунктов военнослужащие Сил специальных операций захватили вражескую РСЗО Ураган.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Генштаб Херсонская область ЗРК С-300 Война России против Украины

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