«ВСУ заставляют оккупантов бежать». Оборона РФ в Херсонской области обваливается даже быстрее, чем прогнозировали военные — эксперт 7 октября, 13:51 Эксклюзив НВ Украинские военные (Фото:59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка / Facebook)

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Радио НВ рассказал, что оборона россиян на юге обрушивается скорее, чем предполагали военные эксперты.

«С каждым новым ударом мы заставляем перебрасывать силы и средства — и пушки или тратить горючее — на то или иное направление, тем самым истощая всю правобережную группировку российских оккупационных войск. Военные всегда готовятся к худшим сценариям. <...> По темпу продвижения вдоль Днепра мы видим, что их оборона обваливается быстрее, чем худшие прогнозы военных», — отметил Кузан.

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Эксперт напомнил, что еще два месяца назад все обсуждали железобетонные укрепления, которые строила Россия на том направлении, но они не помогли оккупантам закрепиться в Херсонской области:

«Сейчас благодаря нашей маневренной тактике — продвижение малыми группами, окружения и обхода с разных сторон, с флангов — мы заставляем россиян просто убегать, часто даже оставляя технику и боеприпасы. При этом мы постепенно выравниваем фронт».

В Херсонской области освободили уже 500 квадратных километров территории, сообщили в ОК Юг 7 октября.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 октября заявил, что ВСУ быстро и мощно продвигаются на юге в рамках текущей оборонной операции, а только за эту неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.