Точный выстрел из САУ. Сырский показал, как ВСУ обнаружили и уничтожили оккупантов — видео 20 июля, 13:18 ВСУ обнаружили и уничтожили скопление оккупантов (Фото:https://t.me/osirskiy)

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский показал, как артиллерия 22-й отдельной механизированной бригады уничтожает россиян.

Видео опубликовано в Telegram-канале Сырского в четверг, 20 июля.

Аэросведка обнаружила скопление живой силы россиян.

По его словам, точным выстрелом из САУ 2С-1 Гвоздика оккупантов отправили на тот свет.

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На видео видно, как после выстрела ВСУ в небо поднимается дым.

В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 20 июля ВСУ уничтожили 240 010 солдат армии РФ. За минувшие сутки было ликвидировано еще 530 военных.