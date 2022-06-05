ВСУ обнаружили и уничтожили базу РФ — видео

5 июня, 10:13
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Войска РФ обустроили базу на территории промзоны (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Войска РФ обустроили базу на территории промзоны (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Военнослужащие ВСУ обнаружили и уничтожили на одном из направлений базу российских войск.

Соответствующее видео обнародовала на своей странице в Facebook 45-я отдельная артиллерийская бригада.

Обнаружив с помощью разведывательных беспилотников скопление военной техники оккупантов, укрывшейся в промзоне, украинские защитники нанесли по нему артудар, уничтожив заодно и склад с боеприпасами.

Видео дня
https://www.facebook.com/45oabr/videos/422413113037506
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Артиллерия Военная база Арсенал Российская военная техника Война России против Украины

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