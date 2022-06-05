ВСУ обнаружили и уничтожили базу РФ — видео
Войска РФ обустроили базу на территории промзоны (Фото:Скриншот видео ВСУ)
Военнослужащие ВСУ обнаружили и уничтожили на одном из направлений базу российских войск.
Соответствующее видео обнародовала на своей странице в Facebook 45-я отдельная артиллерийская бригада.
Обнаружив с помощью разведывательных беспилотников скопление военной техники оккупантов, укрывшейся в промзоне, украинские защитники нанесли по нему артудар, уничтожив заодно и склад с боеприпасами.
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