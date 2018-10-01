ВСУ обнародовали видео провокации российского Су-27 против украинских кораблей

Военно-морские силы ВСУ обнародовали видео очередной российской провокации против украинских кораблей.
Соответствующий ролик был опубликован на странице ВМС в Facebook.
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"Пролет российского истребителя Су-27 возле кораблей Военно-морских сил ВС Украины во время выполнения ими задач по назначению в ходе стратегического командно-штабного учения Казацкая воля-2018", - говорится в описании к видео.
Ранее сообщалось, что российские силовики провоцировали украинских пограничников в Азовском море.
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