ВСУ показали фото, как морпехи тренируются уничтожать врага на турецких БТР Kirpi 10 ноября, 16:40 Турецкий бронетранспортер Kirpi (Фото:Вооруженные Силы Украины / The Armed Forces of Ukraine via Facebook)

На юге Украины морпехи тренируются эффективно использовать турецкие бронетранспортеры Kirpi.

Соответствующие кадры опубликовали ВСУ в Facebook

Как рассказал морпех Антон, который также проходит тренировки, его подразделение оттачивает работу пулеметчика и водителя в паре. Военные тренируют стрельбу из пулемета Browning по мишеням, которые установлены на расстоянии 600-800 метров. По словам военного, подобные занятия позволяют обновить умения и навыки солдат.



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«Сегодня мы тренируемся, а завтра выполняем боевые задания. Расслабляться некогда. Потому нужно учиться и отрабатывать такие упражнения. Здесь тренируемся, вспоминаем, улучшаем, учитывая уже наш боевой опыт», — сказал Антон.



Также он отметил, что бронетранспортер турецкого производства очень хорошо справляется со всеми задачами, и его броня позволяет сохранить жизнь экипажу.

"С помощью этих машин вели наступательные действия, они зарекомендовали себя отлично, выдержали обстрел из танка и средств ПТРК, сохранили жизнь и здоровье личного состава - а это самое главное", - добавил военный.

