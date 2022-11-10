ВСУ показали фото, как морпехи тренируются уничтожать врага на турецких БТР Kirpi

10 ноября, 16:40
Поделиться:
Турецкий бронетранспортер Kirpi (Фото:Вооруженные Силы Украины / The Armed Forces of Ukraine via Facebook)

Турецкий бронетранспортер Kirpi (Фото:Вооруженные Силы Украины / The Armed Forces of Ukraine via Facebook)

На юге Украины морпехи тренируются эффективно использовать турецкие бронетранспортеры Kirpi.

Соответствующие кадры опубликовали ВСУ в Facebook

Как рассказал морпех Антон, который также проходит тренировки, его подразделение оттачивает работу пулеметчика и водителя в паре. Военные тренируют стрельбу из пулемета Browning по мишеням, которые установлены на расстоянии 600-800 метров. По словам военного, подобные занятия позволяют обновить умения и навыки солдат.

Видео дня

«Сегодня мы тренируемся, а завтра выполняем боевые задания. Расслабляться некогда. Потому нужно учиться и отрабатывать такие упражнения. Здесь тренируемся, вспоминаем, улучшаем, учитывая уже наш боевой опыт», — сказал Антон.

Читайте также:
«Впечатлен навыками». Столтенберг увидел обучение украинских военных в Британии

Также он отметил, что бронетранспортер турецкого производства очень хорошо справляется со всеми задачами, и его броня позволяет сохранить жизнь экипажу.

"С помощью этих машин вели наступательные действия, они зарекомендовали себя отлично, выдержали обстрел из танка и средств ПТРК, сохранили жизнь и здоровье личного состава - а это самое главное", - добавил военный.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) БТР Морпехи Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X