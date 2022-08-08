ВСУ обезвредили разведгруппы РФ в районах Яковлевки, Бахмута и Бахмутского
Командование РФ пытается разведать позиции ВСУ, не щадя своих солдат (Фото:ВСУ)
Российские оккупанты продолжают попытки разведать позиции украинских защитников в Донецкой и Харьковской областях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Согласно сводке, опубликованной в понедельник, 8 августа, украинские военные успешно обезвредили сразу несколько разведывательных групп противника.
«Враг продолжает ведение разведки, не щадя личного состава. Разведывательные группы противника были обнаружены и обезврежены в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка», — говорится в сообщении.
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