ВСУ необходимо усиление «малой» ПВО для уничтожения российских дронов — Игнат 21 сентября, 15:46 Юрий Игнат (Фото:armyinform.com.ua)

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Украине необходимы системы ПВО малого радиуса действия для уничтожения российских ударных дронов.

Во время брифинга Игнат сообщил, что Украине необходимо усиление систем ПВО. Он напомнил, что Украина ожидает поступления F-16 в Украину, которые могут обеспечить преимущество ВСУ в воздухе и снизить активность вражеской авиации на южном и восточном направлениях.

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По словам спикера, Украина ожидает хороших новостей из Вашингтона и Рамштайна о дополнительных возможностях для обороны страны. Он уточнил, что речь идет об усилении противовоздушной обороны.

«В частности, речь идет не только о дальнобойных системах Patriot или IRIS-T, NASAMS, но и об эффективном ПВО малого радиуса действия, чтобы в автоматическом режиме уничтожать шахеды», — отметил спикер.

Он добавил, что наблюдается увеличение российских атак дронами, и для их эффективного уничтожения Украине необходимо эффективное и рациональное вооружение.

«Должны понимать, что усиление „малой“ ПВО и мобильных огневых групп нужно для отражения атак именно ударных БПЛА», — подчеркнул он.

В ночь на четверг, 21 сентября, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Россия осуществила массированный запуск крылатых ракет в несколько волн — силы ПВО сбили 36 из 43. Взрывы прогремели в Киеве и нескольких областях.