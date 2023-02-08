«Мы крушим самолеты РФ». ВСУ держат Бахмут, чтобы перемолоть орду. Город не оставят — разговор с холоднояровцем с передовой 8 февраля, 09:25 Эксклюзив NV Украинский военнослужащий в Бахмуте. 2 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

До линии обороны Бахмута российская пехота не доходит, хотя пытается штурмовать позиции ВСУ несколькими десятками человек каждый час, рассказывает боец 93-й бригады Холодный Яр Андрей Бабичев с позывным Ютуб.

По его словам, задача обороны города — как можно сильнее перемолоть орду, а когда командование прикажет, врагов уберут.

Воин уверяет: Бахмут не оставят 100%.

Как Россия в третий раз сменила тактику на этом направлении и как оккупантов мотивирует неотвратимость черного пакета, Ютуб рассказал в интервью Radio NV.

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— Россияне начали штурмовать Бахмут еще в июле. Все их продвижения на 100 метров, на 20 метров длятся больше полугода. Какова обстановка на сегодня?

— 93-я бригада еще с июня стоит у Бахмута. Мы видели все — как менялась тактика противника, где они продвигались, какое оружие применяли. И самое важное — мы понимаем ландшафт, знаем, где и что находится, потому что мы здесь уже больше полугода.

Я думаю, что 93-я бригада — одна из тех (а бригад здесь много стоит), которая имеет очень богатый опыт воевать именно на этом направлении. Потому что мы здесь знаем каждый метр, где можно пройти, откуда может идти противник.

Когда все смотрят на карту на Deepstatte, [то кажется], это так страшно, «вот они здесь окружили, там уже дошли». На самом деле, это не так страшно. Если масштаб все приблизят, то не так страшно, как все говорят «все пропало».

Ничего не пропало, ребята стоят. Да, ситуация очень тяжелая. Все должны понимать, какими силами нам дается, чтобы удержать врага. Но у врага, чтобы продвинуться на несколько метров, ложится несколько сотен солдат. В принципе задача обороны Бахмута — как можно больше перемолоть эту орду.

— Вы сказали, что тактика врага на бахмутском направлении менялась. Что такое эти широкие волны? Могли бы вы объяснить?

— Количество бойцов врага, как они шли. В прошлом году у них была такая тактика: сначала шла артподготовка, затем они запускали группу из 20 человек. И так было где-то раз в три дня.

Потом уже в Соледаре мы видели другую тактику, где они отправляли просто бесконечно мобилизованных, плохо подготовленных, и зэков. Они постоянно шли, отвлекали внимание. Задача у них была идти волнами, чтобы у нас перегревалось оружие. А потом уже шли более подготовленные.

Сейчас у них тактика поменялась. Они идут группами по 30−50 человек, пытаются пройти слева, справа, в сам Бахмут пытаются зайти. Но то, что на карте с правой стороны красным — это не значит, что на этом участке стоят все 300 тысяч орков. Нет, такого нет.

Задача — их перемолоть. Они заходят, допустим, группой из 30 человек в посадку, их определяет разведка, арта и минометы накрывают этих 30 человек. Из этих 30 выживает реально семь человек. Все, мы их там оставили, пусть они там еще сидят, замерзают.

С другой стороны, еще пошли. И так понемногу, в каждой посадке их по пятеро. И когда наступит момент их изгнать, это не будет каким-то сложным действием, потому что там невозможно сделать укрепрайоны, вырыть блиндаж в мерзлой земле, напилить дров и накрыть, чтобы было безопасно. Это невозможно, потому что постоянно мы напрягаем врага.

Не надо думать, что там их просто орда. Да, они понемногу проходят, там один боец, там трое, они есть, но когда доходят до нашей линии обороны, дальше уже не пойдут.

Я еще три месяца назад говорил, что эта линия обороны очень хороша для того, чтобы перемолоть российские войска. Здесь ландшафт такой. Мы сейчас находимся на высоте, мы их видим постоянно, сотни дронов в воздухе. Всё контролируется.

Думаю, украинская армия способна это давление выдержать. И когда командование скажет, что нужно их убрать, мы их и уберем. Сейчас стоит другая задача.

— Появилось сообщение о том, что Вооруженные силы Украины сбили над Бахмутом штурмовой самолет Су-25. Как рашисты используют авиацию на бахмутском направлении? Есть ли у них возможность использовать ее эффективно, учитывая, что их задача — вытеснить нас из Бахмута?

— Авиацию они используют каждый день, по-моему. Мы и сегодня (7 февраля — ред.) еще один Су-25 сбили, еще точно не знаю. Но каждый день сбиваются самолеты.

Они используют их, во-первых, для выпуска ракет по самому Бахмуту, по краю Бахмута, где стоит наша оборона. Также при наступлении они могут крыть наши позиции для того, чтобы подавить стрелков. Если они смогут выявить нашу арту, то их задача — немного подавить, чтобы они прошли немного вперед. Но до линии обороны их пехота вообще не доходит.

Да, они используют [авиацию], но мы их крушим. Сколько у них этих самолетов… Но у нас достаточно оружия: у каждого бойца на линии обороны есть противовоздушные тубы, они все умеют, стреляют. У нас есть заграничные зенитные установки, все сбивается.

— Из штурмовых групп РФ мало кто выживает. Вы понимаете мотивацию? Они используют сами себя просто как пушечное мясо.

— Нашу мотивацию объяснять никому не надо — мы воюем за свои семьи. А русских никто не понимает. Вот они пришли, как я говорил, у них осталось семь человек, а им добавляют еще 30, где-то через два часа еще 30. Туда опять жахнули — они снова остались, трупы.

И самое главное, что не забирают ни трупы, ни раненых, потому что бронированная техника врага боится подъезжать, это очень сладкая для нас цель. Если броневик где-то попал в поле зрения нашего квадрокоптера, то он 100% уже мертвец.

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Никто не понимает, что у них в голове, зачем они идут. Деньги? Но на деньги ты свою жизнь не купишь. Им вкладывают, что они здесь кого-то освобождают. Но уже все видят, что они не освобождают, а просто разрушают и убивают мирное население, уничтожают все вокруг, некого здесь освобождать. Непонятна вообще их мотивация.

Думаю, что у них мотивации никакой нет, а есть только страх. Страх того, что их убьет их заградотряд, командиры куда-то их посадят и т. д. Кто слабый, тот идет вперед, потому что у них нет вариантов — все равно в черный пакет им попадать.

— Вы не верите в идеологических, тех, кто пришел бороться с «укрофашистами», «укронацистами» и «наркоманами»? Помним начало «специальной военной операции», так говорили.

— Это уже все пройдено. Видно, какие здесь «нацисты». Сейчас у них только страх, а солдат, который боится и куда-то идет, уже не солдат. А нам это на руку: мы покажем, какая мотивация действительно есть и ее результат.

— Вы рассказали, как проходят штурмы: жахнули по бригаде и из 30 россиян осталось немного. А сколько таких штурмов в день на том участке, на котором вы находитесь?

— Постоянно, каждый час они заходят. Сейчас идет просто утилизация — их посылают, посылают и посылают постоянно. Это бесконечно.

— Россияне очень хотят захватить Бахмут. Для них это будет победа, как Берлин. Они уже Соледар именно так и представляли. Есть отдельное видео на вашем канале о том, что на бахмутском направлении россияне использовали химическое оружие. Можете ли вы больше рассказать об этом? Мы почему-то не увидели на это острой реакции, которую ожидали. Как вы думаете, с чем это связано?

— Да, хлорпикрин был использован: с дрона сбрасывается баллон, жидкость распространяется. Поскольку баллон небольшой, площадь поражения небольшая. Но если попасть куда-нибудь, то ранения можно получить.

Почему это не освещается активно? Потому что это единичные случаи. Нет такого, что они забросали [нас ними]. Да, в одном месте бросят, в другом бросят, это присутствует. Главное, что это не умалчивается нашим командованием: если на каком-то участке есть такой случай, то это анализируется, доводится до личного состава. Проверяется, чтобы были противогазы, как себя вести в такой ситуации, с этим все хорошо.

Это не массовая газовая атака. Но это химическое оружие, оно запрещено во всем мире, и об этом нужно говорить, чтобы было больше санкций или чтобы мир реагировал на это.

— Погода изменилась: была осень и грязь, а сейчас очень холодно. Расскажите, как погода меняет ход боевых действий? Изменяет ли она тактику врага?

— Сейчас у нас -12 [градусов], ветер, очень холодно. Честно вам говорю, мы видим из дронов сейчас: атаки не прекращаются, они идут. Я вообще не понимаю, как они идут. Это им нужно прийти в посадку, пусть они там выжили, 15 минут и все — большинства нет.

Ладно, выжили, что им там нужно? Окопаться в мерзлой земле. Как это сделать? Костер разжигать нет возможности, потому что в тепловизоре это все видно. Не знаю, наверное, сами по себе замерзают. А сейчас -12 — три-пять часов и все дубеет.

Наши же на линии обороны. Им еще есть где согреться. В наряд ходят, все там в порядке. Я не знаю, как те идут вперед на несколько километров по полям в посадку, зная, что там теплее не будет. Я думаю, что у них там [поголовно] обморожение. Вроде бы удерживают эту посадку, замерзают, и им добавляют еще тепленьких — вот так оно происходит.

— Генштаб объявил о том, что было уничтожено 1030 российских оккупантов за 6 февраля. Это огромная цифра. И у нас есть подобные цифры каждый день — 700, 800, 900. Как вы объясняете такие их потери? Ожидаете, что такие потери как-то повлияют на ситуацию внутри России или хотя бы в их войсках?

— Почему у них такие потери? Потому что они ежечасно. Это только там, где мое направление, я вижу, сколько идет, а еще сколько направлений. И если они каждый час по 20 человек кладут, можно посчитать, что их там гораздо больше. Потому что те трупы, которые остаются в посадке, мы их не видим. А только примерно считаем, где они лежат рядом. Думаю, их гораздо больше.

Это очень скоро сломанный дух у противника в самих войсках. Уже никто не желает выходить воевать, идти в холод вперед. Они видят, что их собратья уходят, а обратно не возвращаются. Дух их ломается сильно, с их стороны уже никто не хочет воевать.

А то, что в России они в носу ковыряются, просто нет огласки. Я думаю, что все похоронки не приходят, тела здесь остаются.

Сейчас есть интернет, все можно увидеть, сколько потерь. Все боятся: как в России боятся своего Путина, так и здесь они боятся своих заградотрядов. Просто страна запуганных каких-то.

— Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов часто бывает на востоке, может своими глазами увидеть, что происходит. Его мнение, что такие постоянные атаки со стороны оккупантов связаны также и с тем, что они хотят наши самые опытные войска не только уничтожить, а уменьшить их количество. Возможна ли подобная мотивация?

— Девять месяцев они бьются о Бахмут. Сколько мы их здесь положили. Мы находимся в это время в обороне. Для того чтобы пробить оборону, нужна атака, а это втрое-впятеро больше потерь. Нам проще их лупить, потому что они идут по полю.

— В информпространстве появляются мнения, что нам нужно покинуть Бахмут. У нас есть заявление верховного главнокомандующего, президента Зеленского, который сказал, что мы этого делать не будем. Но мы можем это услышать даже от военных. С чем это связано?

— Я вам скажу на 100%: военные никто не собирается никуда уходить. Это наша земля, это наш Бахмут, наш город. Никаких мер по отводу войск нет. Напротив: все усиливается, приходит помощь, вооружение, все сюда довозится. Никто не собирается покидать. В самом Бахмуте люди спрашивают: вы нас здесь оставите? Никто никого не оставит, мы им говорим. Это я говорю вам 100%.