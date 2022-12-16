ВСУ пока не могут поразить разведывательный самолет РФ над Беларусью, но Patriot мог бы помочь — Воздушные силы 16 декабря, 18:36 У россиян не меньше десяти самолетов этого типа (Фото:Беларускі Гаюн/Telegram)

У ВСУ пока нет средств, которые могли бы поразить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 над Беларусью. Но ЗРК Patriot мог бы отогнать его от украинских границ.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат уточнил, что российский самолет А-50 контролировал сегодняшний массированный обстрел Украины из воздушного пространства Беларуси.

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«Это самолет на базе Ил-76, который взлетает и сканирует всю территорию Украины. Смотрит, где происходит противовоздушный бой, который наши Воздушные силы и другие Силы обороны достойно отработали сегодня», — сказал он.

Спикер отметил, что у россиян не меньше десяти самолетов этого типа, а оккупанты используют их с начала российского полномасштабного вторжения. Он добавил, что добраться к А-50 для украинских сил очень сложно.

«У нас нет средств, которые могли бы поражать такие цели. Такие цели можно было бы поражать, если бы у нас были авиационные платформы — самолеты или зенитно-ракетные системы, которые хотя бы отгоняли их от наших границ. В частности, тот же Patriot, который мы очень хотим получить», — подчеркнул он.

14 декабря, мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщала, что в воздушном пространстве Беларуси заметили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину.