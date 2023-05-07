Украинские пограничники не дали оккупантам закрепиться на новых позициях 7 мая, 11:31 Украинские военные (Фото:dpsu.gov.ua)

Украинские пограничники не дали оккупантам закрепиться на новых позициях в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в субботу, 6 мая.

"Пограничники продолжают ежедневно уничтожать врага на всех участках фронта. В частности, вчера на Донетчине с помощью БПЛА бойцы Госпогранслужбы обнаружили движение пехоты захватчиков», — говорится в сообщении.

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В ведомстве рассказали, что оккупанты под прикрытием лесопосадки пытались занять новые позиции.

Точное место нахождения врага было передано минометному расчету пограничников, который точными выстрелами разрушил вражеские планы по закреплению на новом рубеже.

При этом противник потерял несколько своих бойцов, остальные отошли.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 660 российских оккупантов. В общей сложности потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 193 тысячи военных.