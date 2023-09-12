Украинские войска наступают южнее Бахмута — Генштаб ВСУ 12 сентября, 09:10 Украинские военные (Фото:REUTERS/Stringer)

Силы обороны Украины наступают южнее Бахмута, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев во вторник, 12 сентября.

Об этом сообщает Military Media Center в Telegram.

По его словам, вместе с тем, Силы обороны Украины продолжают сдерживать контратаки российских войск на Бахмутском направлении.

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Спикер рассказал, что противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Васильевки и Клищеевки Донецкой области.

Ранее Ковалев заявлял, что украинские войска имели успех возле Работиного на южном фронте.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опитное возле Авдеевки.