Инициатива у ВСУ. Бутусов рассказал, что сейчас происходит возле Лимана

28 сентября, 18:51
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Лиман (до декоммунизации — Красный Лиман) находится под российской оккупацией с конца мая (Фото:Armyinform)

Лиман (до декоммунизации — Красный Лиман) находится под российской оккупацией с конца мая (Фото:Armyinform)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ рассказал, что сейчас происходит возле Лимана.

Бутусов отметил в эфире Радио НВ, что от украинской стороны нет какой-либо подробной информации даже о потерях врага под Лиманом и такую информацию находят сами журналисты.

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https://www.youtube.com/watch?v=k2-zi3u3S8s

«Мы можем судить по данным противника, я, например, анализирую информацию по обратной связи от них и по звонкам от бойцов, где нужно что-то уточнить, обстановку», — добавил главред Цензор.НЕТ.

Он также сказал, что так как на данный момент нет официальной позиции, он выразится осторожно.

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«По тем данным, которые есть у противника, наши войска пытаются прорвать оскольский фронт противника, постепенно выбить его и конечно окружить Лиман для того, чтобы заставить противника сдать этот очень выгодный для нас узел коммуникации. Наши войска владеют тактической инициативой в этом районе и наступление идет на территории уже Донецкой области», — заявил Бутусов.

В своей новой сводке по итогам 27 сентября американский Институт изучения войны приводит данные российских источников о том, что огонь украинской артиллерии успешно блокирует последний логистический путь российских войск к Лиману, пролегающий через Сватово-Макеевку-Терны (севернее Лимана).

В целом ВСУ продолжают наступление на северо-запад от Лимана, констатируют эксперты Института, поступают пока неподтвержденные сообщения о том, что украинские силы захватили ряд новых позиций на этом направлении.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Донецкая область Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Юрий Бутусов Радио НВ Война России против Украины

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