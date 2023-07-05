ВСУ имеют успех возле Клещиевки под Бахмутом, закрепляются на рубежах — Генштаб

5 июля, 09:02
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Украинские военные возле Бахмута, 19 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинские военные возле Бахмута, 19 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Силы обороны в ходе наступления имеют успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах. Продолжаются тяжелые бои.

Об этом спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил в среду 5 июля.

По его словам, севернее и южнее от Бахмута украинские войска продолжают давить на оккупантов, выбивая их с ранее захваченных рубежей. Россияне оказывают мощное сопротивление, применяют резервы и несут большие потери, рассказал Ковалев.

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Силы обороны продолжают сдерживать наступление войск РФ на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

Deep State
Фото: Deep State

4 июля в ВСУ заявили, что на Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину обороны россиян — до двух километров. Силы обороны продвигаются на юге и по южному флангу вокруг Бахмута.

Минобороны Украины сообщало об освобождении девяти населенных пунктов на юге и востоке в июне. Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Бахмут Контрнаступление Генштаб ВСУ

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