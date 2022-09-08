Украинские военные наступают в Херсонской области, разрушая понтонные переправы россиян — Минобороны Британии

8 сентября, 10:29
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В Херсонской области ВСУ продолжают вести наступательные операции. Украинские военные разрушили понтонную переправу в Дарьевке, которая являлась одним из основных маршрутов между северной и южной группировками россиян.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Украина, вероятно, уничтожила понтонную переправу в Дарьевке, которую российские стороны развернули после серьезного повреждения автомобильного моста" - говорится в обзоре.

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По данным британской разведки, переправа в Дарьевке является одним из основных маршрутов между северным и южным секторами российского присутствия вдоль Днепра.

«Систематические высокоточные украинские удары уязвимых переправ, вероятно, и дальше будут оказывать давление на российские силы, которые пытаются сдержать украинские атаки: они замедляют способность россиян разворачивать операционные резервы и пополнять запасы с востока», — отмечают британцы.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1567754751768420353
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Великобритания Война России против Украины

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