«Уверенно двигаются вперед». Силы обороны достигают успеха в наступательных операциях на юге Украины

3 августа, 12:00
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ВСУ выбили российских оккупантов с позиций возле Авдеевки (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ выбили российских оккупантов с позиций возле Авдеевки (Фото:facebook.com/okPivden)

Вооруженные силы Украины проводят оборонительную операцию на Авдеевском и Мариинском направлениях и наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Вследствие успешных действий Силы обороны имеют «определенное продвижение».

Об этом заявил заместитель командующего оперативно-стратегической группировки войск Таврия по стратегическим коммуникациям Серий Кузьмин в эфире телемарафона.

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«Продолжаются ожесточенные бои. Противник постоянно пытается на Авдеевском направлении атаковать. За сутки проведено 14 штурмовых действий на направлении наступления. У нас есть определенное продвижение — наши Силы обороны уверенно двигаются вперед», — отметил он.

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Также он подтвердил информацию об успехах ВСУ вблизи Авдеевки, добавив, что Силы обороны там движутся вперед, есть положительная динамика в наступлении и в оборонительной операции.

Кроме того, по словам Кузьмина, за минувшие сутки было уничтожено шесть складов с боеприпасами оккупантов. Такие целенаправленные действия ВСУ разрушают логистические подходы армии РФ, в результате чего ей становится труднее обеспечить подразделения вооружением и военной техникой.

Он также отметил, что у россиян присутствует «снарядный голод», а из-за уничтожения складов оккупантам становится все труднее пополнить ресурсы.

Кузьмин сообщил, что россияне пытались перебрасывать ресурсы с других направлений, в частности из Крыма, но после уничтожения железнодорожного моста и повреждения автомобильного перехода это «сложнее происходит».

По его словам, оккупанты постоянно пытаются пополнить свои утраченные резервы, снимая подразделения с других направлений. Так, на Таврическом направлении находятся около 150 тыс. оккупантов. Там расположены несколько их армий, в частности 35-я, 36-я, пятая и 58-я общевойсковые армии.

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Кузьмин отметил, что Силам обороны для более активного продвижения не хватает авиации, систем ПВО и инженерной техники для разминирования. При этом потери врага ежесуточно составляют около 2−3 рот.

За минувшие сутки на Таврическом направлении санитарные потери россиян составили 178 человек, трое были взяты в плен, а «безвозвратные потери» составили около 129 человек.

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

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По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.

В разведке Британии также отмечали, что одним из факторов, способствующих медленному ходу боевых действий на юге Украины, являются заросли, которые присущи этому региону.

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За прошедшую неделю Силы обороны Украины освободили почти 15 кв. км территорий на юге и востоке страны в рамках контрнаступления: на Бахмутском направлении продвинулись на 2 кв. км, в южных областях — на 12,6 кв. км.

Общая площадь освобожденных территорий с начала контрнаступления ВСУ составила почти 242 кв. км.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Авдеевка Бердянск Мелитополь Снаряды Контрнаступление Война России против Украины

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