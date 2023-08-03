«Уверенно двигаются вперед». Силы обороны достигают успеха в наступательных операциях на юге Украины 3 августа, 12:00 ВСУ выбили российских оккупантов с позиций возле Авдеевки (Фото:facebook.com/okPivden)

Вооруженные силы Украины проводят оборонительную операцию на Авдеевском и Мариинском направлениях и наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Вследствие успешных действий Силы обороны имеют «определенное продвижение».

Об этом заявил заместитель командующего оперативно-стратегической группировки войск Таврия по стратегическим коммуникациям Серий Кузьмин в эфире телемарафона.

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«Продолжаются ожесточенные бои. Противник постоянно пытается на Авдеевском направлении атаковать. За сутки проведено 14 штурмовых действий на направлении наступления. У нас есть определенное продвижение — наши Силы обороны уверенно двигаются вперед», — отметил он.

Также он подтвердил информацию об успехах ВСУ вблизи Авдеевки, добавив, что Силы обороны там движутся вперед, есть положительная динамика в наступлении и в оборонительной операции.

Кроме того, по словам Кузьмина, за минувшие сутки было уничтожено шесть складов с боеприпасами оккупантов. Такие целенаправленные действия ВСУ разрушают логистические подходы армии РФ, в результате чего ей становится труднее обеспечить подразделения вооружением и военной техникой.

Он также отметил, что у россиян присутствует «снарядный голод», а из-за уничтожения складов оккупантам становится все труднее пополнить ресурсы.

Кузьмин сообщил, что россияне пытались перебрасывать ресурсы с других направлений, в частности из Крыма, но после уничтожения железнодорожного моста и повреждения автомобильного перехода это «сложнее происходит».

По его словам, оккупанты постоянно пытаются пополнить свои утраченные резервы, снимая подразделения с других направлений. Так, на Таврическом направлении находятся около 150 тыс. оккупантов. Там расположены несколько их армий, в частности 35-я, 36-я, пятая и 58-я общевойсковые армии.

Кузьмин отметил, что Силам обороны для более активного продвижения не хватает авиации, систем ПВО и инженерной техники для разминирования. При этом потери врага ежесуточно составляют около 2−3 рот.

За минувшие сутки на Таврическом направлении санитарные потери россиян составили 178 человек, трое были взяты в плен, а «безвозвратные потери» составили около 129 человек.

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.

В разведке Британии также отмечали, что одним из факторов, способствующих медленному ходу боевых действий на юге Украины, являются заросли, которые присущи этому региону.

За прошедшую неделю Силы обороны Украины освободили почти 15 кв. км территорий на юге и востоке страны в рамках контрнаступления: на Бахмутском направлении продвинулись на 2 кв. км, в южных областях — на 12,6 кв. км.

Общая площадь освобожденных территорий с начала контрнаступления ВСУ составила почти 242 кв. км.

