Новые трофеи. ВСУ нашли заброшенный российский ЗРК Бук 4 апреля, 05:36 Цей матеріал також доступний українською Рядом с заброшенным зенитно-ракетным комплексом был схрон россиян (Фото:facebook.com/usofcom)

Украинские военные обнаружили заброшенный российский зенитно-ракетный комплекс Бук. Рядом с ним была схрон россиян.

Об этом сообщили в Командовании Сил специальных операций ВС Украины.

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«На эту находку натолкнулась группа ССО Украины вместе с бойцами движения сопротивления. Во время проведения специальной разведки и поисково-ударных действий в районе одного из населенных пунктов воины обнаружили российский ЗРК Бук», — говорится в сообщении.

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Рядом с заброшенным зенитно-ракетным комплексом был схрон россиян, в которой они спрятали боеприпасы, оружие и снаряжение.

Отмечается, что военные ССО благодарны россиянам за подарки и продолжают поиски, чтобы сполна «отблагодарить» их за трофеи.

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