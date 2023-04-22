За более чем год ВСУ нашли почти 500 тел пропавших без вести украинских бойцов

22 апреля, 07:05
Поделиться:
Поисковые группы отработали около 600 локаций (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ru)

Поисковые группы отработали около 600 локаций (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ru)

С 24 февраля 2022 года поисковые группы Вооруженных сил Украины обнаружили почти 500 тел пропавших без вести украинских бойцов. По состоянию на апрель 2023 года пропавшими без вести считают около 7 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщил начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ полковник Владимир Лямзин, пишет Укринформ .

«С начала полномасштабного вторжения и до 20 апреля этого года чуть менее полтысячи тел наших погибших защитников были найдены именно нашими военными поисковыми группами. Еще чуть более полтысячи тел оккупантов было собрано и доставлено в определенные места хранения», — сказал он.

Видео дня

Читайте также:
Около 20% из тех, кто вернулся из плена, считались пропавшими без вести — Координационный штаб

По словам Лямзина, поисковики отработали почти 600 локаций.

Он также пояснил, что поисковые группы ВСУ проводят работы в местах, куда не могут добраться сотрудники офиса Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пропали без вести Пропавшие без вести Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X