«Не нужна мощная боевая часть». Украина нащупала интересное направление, как делать россиян заложниками своего пространства — Жирохов

8 июля, 12:25
Операторы БпЛА батальона беспилотных систем 22-й ОМБр готовят к боевому вылету бомбер самолетного типа Avenger (Фото: 22-я отдельная механизированная бригада/Facebook)

Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал в эфире Radio NV, что украинские военные нащупали интересное направление, как ухудшить положение РФ.

Из-за атак БпЛА в аэропортах, в частности, Москвы и Санкт-Петербурга отменяют сотни гражданских рейсов. По словам эксперта, сейчас мы парализуем авиасообщение россиян, не тратя много ресурсов.

«Для того, чтобы летать, условно говоря, возле аэропорта или [хотя бы на расстоянии] 20−50 километров, не нужна мощная боевая часть, не нужны какие-то системы для того, чтобы преодолеть ПВО. Там просто необходима большая дальность полета и возможности дистанционного управления. Я имею в виду, что определенный маршрут, который можно заложить в дрон с самого начала — и все», — рассказал Жирохов.

Он пояснил, что таким образом россияне становятся заложниками своего большого пространства, которое они соединили авиасообщением:

Редактор: Анастасия Созоновая

Теги:   Радио NV Война России против Украины удары по Москве БПЛА ПВО

