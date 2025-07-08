Из-за атак БпЛА в аэропортах, в частности, Москвы и Санкт-Петербурга отменяют сотни гражданских рейсов. По словам эксперта, сейчас мы парализуем авиасообщение россиян, не тратя много ресурсов.

«Для того, чтобы летать, условно говоря, возле аэропорта или [хотя бы на расстоянии] 20−50 километров, не нужна мощная боевая часть, не нужны какие-то системы для того, чтобы преодолеть ПВО. Там просто необходима большая дальность полета и возможности дистанционного управления. Я имею в виду, что определенный маршрут, который можно заложить в дрон с самого начала — и все», — рассказал Жирохов.

Он пояснил, что таким образом россияне становятся заложниками своего большого пространства, которое они соединили авиасообщением: