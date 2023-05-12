«Идея прошлогодняя». Зачем военкоры РФ распространили сообщение, что «ВСУ будут нападать на Воронеж, Белгород, Брянск и Курск» — Клочок 12 мая, 10:50 NV Премиум Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы Д-30 по российским захватчикам вблизи Соледара. Донецкая область, 6 мая 2023 года. (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Роспропаганда начала вопить о «начале контрнаступления ВСУ» 11 мая, чтобы мобилизовать собственное население, считает руководитель Центра общественной аналитики Вежа Валерий Клочок.

Как работает эта идея, которую они уже использовали в прошлом году, он объяснил в эфире Radio NV.

— Российские военные корреспонденты накануне вечером распространили информацию, что началось украинское контрнаступление; что какая-то огромная колонна танков на Харьковской окружной уже идет «захватывать» Белгород и Курск, а возможно, и Воронеж сразу. Потом они сами начали это опровергать, потому что поступила информация, что некоторые российские подразделения, услышав это, начали готовиться к побегу. Есть предположение, что военкоры таким образом хотели перебить тему, что согласовали еще на два месяца так называемый зерновой коридор. Но они перегнули и опровергли это. А как это действует на психику людей?

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— Я хотел бы сказать еще о причинах появления таких месседжей.

Не было, не было и здесь снова. В конце концов российские пропагандисты периодически возвращаются к подобным тезисам. Они пропагандируют, продуцируют, активно распространяют [панические настроения]. И конечно же, это делается с прямого благословения Кремля: «Если мы вам говорим, то вы говорите». Хотя, безусловно, есть определенная доля творчества в их словах.