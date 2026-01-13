«2025 год был большим испытанием». Сирский заявил, что Силы обороны уменьшили собственные потери на 13% и сорвали планы РФ

Силы обороны уменьшили численность российской армии на более 400 тысяч человек (Фото: Главнокомандующий ВС Украины / CinC ВС Украины via Facebook)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинское войско в течение 2025 года уменьшило число собственных потерь личного состава на 13% и сорвало планы россиян по оккупации украинских территорий.

«Этот год доказал: мы способны системно истощать врага и ощутимо уменьшать его потенциал. Силы обороны не дали агрессору реализовать его планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий», — написал главком во вторник, 13 января, в Facebook.

Реклама

По его словам, российские войска длительное время не могут нарастить свою группировку, ведь Силы обороны ежемесячно уничтожают больше оккупантов, чем страна-агрессор призывает.

«Прошедший год был для нас большим испытанием. Российский агрессор стремился завершить войну против Украины, но планировал завершить разгромом, навязав нам свои условия с позиции силы», — заявил Сырский.

Он отметил, что российские войска пытались захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей, правобережье Херсонщины, хотели выйти в Одессу, чтобы полностью отрезать выход к морю.

«Мы не допустили критических прорывов противника, сорвали его планы, многократно заставляли откладывать сроки спланированных операций», — добавил главком.

По его словам, в течение года ВСУ нанесли оккупантам максимальные потери и сократили российскую армию более чем на 418 тысяч человек убитыми и ранеными.

16 февраля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что известно о потерях Украины в результате российского вторжения как среди военных, так и среди гражданского населения.

«У нас более 46, да, 46 тысяч убитых солдат. … Еще десятки тысяч тех, кто пропал без вести или находится в плену. И мы не можем знать наверняка, потому что пропавшие без вести могут быть мертвыми или находиться в плену», — заявил Зеленский.

Также президент Украины заявил, что «есть более 350 тысяч, думаю, примерно 380 тысяч» раненых.