ВСУ нанесли массированный удар по войскам РФ, пытавшимся спрятаться в лесу под Гостомелем — видео 14 марта, 12:39 Цей матеріал також доступний українською Россияне прятались в лесу в нескольких километрах от аэродрома Гостомеля (Фото:Коллаж НВ)

Украинские артиллеристы нанесли в Киевской области массированный удар по позициям российских военных, решивших использовать в качестве укрытия лес.

Соответствующее видео, снятое с помощью дрона, было опубликовано в соцсетях в понедельник, 14 марта.

Войска ВС РФ попытались спрятаться среди деревьев в нескольких километрах от аэродрома Гостомеля, однако были обнаружены и разбиты.

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