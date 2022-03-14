ВСУ нанесли массированный удар по войскам РФ, пытавшимся спрятаться в лесу под Гостомелем — видео

14 марта, 12:39
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Россияне прятались в лесу в нескольких километрах от аэродрома Гостомеля (Фото:Коллаж НВ)

Россияне прятались в лесу в нескольких километрах от аэродрома Гостомеля (Фото:Коллаж НВ)

Украинские артиллеристы нанесли в Киевской области массированный удар по позициям российских военных, решивших использовать в качестве укрытия лес.

Соответствующее видео, снятое с помощью дрона, было опубликовано в соцсетях в понедельник, 14 марта.

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Войска ВС РФ попытались спрятаться среди деревьев в нескольких километрах от аэродрома Гостомеля, однако были обнаружены и разбиты.

https://twitter.com/ELINTNews/status/1503189732888621063
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Киевская область Артиллерийский удар Российские военные Гостомель Война России против Украины

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