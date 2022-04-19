Артиллерия ВСУ нанесла удар по укрывшимся в здании оккупантам. Выжившие разбежались — видео

19 апреля, 12:48
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Несколько оккупантов попали в плен (Фото:Коллаж НВ)

Несколько оккупантов попали в плен (Фото:Коллаж НВ)

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Украинские артиллеристы нанесли в Донецкой области удар по укрывшимся в здании российским военным, обнаруженным благодаря аэроразведке ВСУ.

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Соответствующее видео боевой группы К2 из 54-й отдельная механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы было обнародовано в соцсетях во вторник, 19 апреля.

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На нем видно, как, попав под обстрел, оккупанты сначала пытаются укрыться в здании, а когда поняли, что огонь ведется и по нему, сбежали в лес

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«Украинские воины заставили оккупантов бежать к лесополосе, чтобы переждать обстрел. Большинство из них среди деревьев и остались, а раненого рашиста ВСУ пленили», — говорится в комментарии к видео.

https://twitter.com/BackAndAlive/status/1516323874908037127
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донбасс Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Артиллерийский удар Война России против Украины

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