Артиллерия ВСУ нанесла удар по укрывшимся в здании оккупантам. Выжившие разбежались — видео 19 апреля, 12:48 Цей матеріал також доступний українською Несколько оккупантов попали в плен (Фото:Коллаж НВ)

Украинские артиллеристы нанесли в Донецкой области удар по укрывшимся в здании российским военным, обнаруженным благодаря аэроразведке ВСУ.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Соответствующее видео боевой группы К2 из 54-й отдельная механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы было обнародовано в соцсетях во вторник, 19 апреля.

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На нем видно, как, попав под обстрел, оккупанты сначала пытаются укрыться в здании, а когда поняли, что огонь ведется и по нему, сбежали в лес

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«Украинские воины заставили оккупантов бежать к лесополосе, чтобы переждать обстрел. Большинство из них среди деревьев и остались, а раненого рашиста ВСУ пленили», — говорится в комментарии к видео.

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