ВСУ разгромили штаб российских десантников — видео 3 мая, 14:33 Цей матеріал також доступний українською В результате удара техника РФ получила серьезные повреждения (Фото:Коллаж НВ)

Украинская разведка сумела обнаружить штаб российских десантников, благодаря чему бойцы 30-йОМБр имени князя Константина Острожского нанесли по нему артиллерийский удар.

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Обосновавшись в захваченном доме, оккупанты пригнали к нему сразу три БТР и танк, чем, вероятно, и привлекли внимание ВСУ.

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В результате удара техника противника получила серьезные повреждения, а их полевой штаб был разгромлен.

В то же время точные потери российских захватчиков не сообщаются.

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