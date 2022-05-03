ВСУ разгромили штаб российских десантников — видео

3 мая, 14:33
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В результате удара техника РФ получила серьезные повреждения (Фото:Коллаж НВ)

В результате удара техника РФ получила серьезные повреждения (Фото:Коллаж НВ)

Украинская разведка сумела обнаружить штаб российских десантников, благодаря чему бойцы 30-йОМБр имени князя Константина Острожского нанесли по нему артиллерийский удар.

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Обосновавшись в захваченном доме, оккупанты пригнали к нему сразу три БТР и танк, чем, вероятно, и привлекли внимание ВСУ.

Видео дня

В результате удара техника противника получила серьезные повреждения, а их полевой штаб был разгромлен.

В то же время точные потери российских захватчиков не сообщаются.

https://www.youtube.com/watch?v=TnBCxV_7ff8
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Десантники Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерийский удар Российские военные Война России против Украины

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