ВСУ уничтожили российский ЗРК Бук вместе с расчетом — видео

17 мая, 16:46
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ЗРК противника был уничтожен в результате взаимодействия нескольки подразделений (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

ЗРК противника был уничтожен в результате взаимодействия нескольки подразделений (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

Украинские военные уничтожили российский ЗРК Бук вместе с расчетом.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Соответствующее видео обнародовали во вторник, 17 мая, в Telegram-канале Оперативний ЗСУ.

На нем зафиксирован результат эффективного взаимодействия артиллеристы 95-й ОДШБр, танкистов 4-й ОТБр, бойцов 27-й реактивной артиллерийской бригады и специалистов Житомирского военного института.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/dH610AEDm6s

«Очень хорошо горят зенитные ракетные комплексы врагов. Зрелище, на которое можно смотреть вечно. Все оккупанты, приехавшие в Украину, чтобы принести сюда „русский мир“, навсегда останутся на нашей священной земле», — говорится в описании к видео.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Бук ЗРК Война России против Украины

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