ВСУ уничтожили российский ЗРК Бук вместе с расчетом — видео
ЗРК противника был уничтожен в результате взаимодействия нескольки подразделений (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)
Украинские военные уничтожили российский ЗРК Бук вместе с расчетом.
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Соответствующее видео обнародовали во вторник, 17 мая, в Telegram-канале Оперативний ЗСУ.
На нем зафиксирован результат эффективного взаимодействия артиллеристы 95-й ОДШБр, танкистов 4-й ОТБр, бойцов 27-й реактивной артиллерийской бригады и специалистов Житомирского военного института.
«Очень хорошо горят зенитные ракетные комплексы врагов. Зрелище, на которое можно смотреть вечно. Все оккупанты, приехавшие в Украину, чтобы принести сюда „русский мир“, навсегда останутся на нашей священной земле», — говорится в описании к видео.
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