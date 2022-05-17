ВСУ уничтожили российский ЗРК Бук вместе с расчетом — видео 17 мая, 16:46 Цей матеріал також доступний українською ЗРК противника был уничтожен в результате взаимодействия нескольки подразделений (Фото:Скриншот видео Оперативний ЗСУ)

Украинские военные уничтожили российский ЗРК Бук вместе с расчетом.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Соответствующее видео обнародовали во вторник, 17 мая, в Telegram-канале Оперативний ЗСУ.

На нем зафиксирован результат эффективного взаимодействия артиллеристы 95-й ОДШБр, танкистов 4-й ОТБр, бойцов 27-й реактивной артиллерийской бригады и специалистов Житомирского военного института.

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«Очень хорошо горят зенитные ракетные комплексы врагов. Зрелище, на которое можно смотреть вечно. Все оккупанты, приехавшие в Украину, чтобы принести сюда „русский мир“, навсегда останутся на нашей священной земле», — говорится в описании к видео.

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