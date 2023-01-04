В соцсетях сообщили об ударе по расположению ВС РФ в Васильевке. Обнародовано видео с последствиями 4 января, 16:30 Данных о потерях оккупантов пока не поступало (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Во вторник, 4 января, в соцсетях появились сообщения об ударе по расположению российских войск во временно оккупированной Васильевке Запорожской области.

Позже эту информацию подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, обнародовав видео с места событий.

Согласно имеющимся данным, оккупанты заняли одну из местных гостиниц.

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В результате ракетной атаки здание получило значительные повреждение, из-за чего произошло частичное обрушение.

Информации о потерях противника пока не поступало.

В новогоднюю ночь, непосредственно во время выступления российского диктатора Владимира Путина ВСУ нанесли удар по расположению российских войск в Макеевке Донецкой области.

В результате ракетной атаки были ликвидированы несколько сотен оккупантов, в основном из числа мобилизованных.