«Феерический вечер». ВСУ нанесли удар по оккупантам в Новой Каховке — депутат облсовета 18 августа, 23:55 Каховская ГЭС (Фото:svidok.info)

В четверг вечером, 18 августа, украинские военнослужащие ударили по позициям россиян во временно оккупированной Новой Каховке.

Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Он добавил, что утром появится информация о последствия удара ВСУ.

«ВСУ в Новой Каховке снова устроили россиянам феерический вечер. Ждем утром и подсчет уничтоженных оккупантов», — написал Хлань.

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Российская сторона пока не комментировала этот инцидент.

В ночь на четверг, 18 августа, ВСУ нанесли удар по временно оккупированной РФ Новой Каховке Херсонской области.

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