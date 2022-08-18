«Феерический вечер». ВСУ нанесли удар по оккупантам в Новой Каховке — депутат облсовета

18 августа, 23:55
Каховская ГЭС (Фото:svidok.info)

Каховская ГЭС (Фото:svidok.info)

В четверг вечером, 18 августа, украинские военнослужащие ударили по позициям россиян во временно оккупированной Новой Каховке.

Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Он добавил, что утром появится информация о последствия удара ВСУ.

«ВСУ в Новой Каховке снова устроили россиянам феерический вечер. Ждем утром и подсчет уничтоженных оккупантов», — написал Хлань.

Видео дня

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5440715566049807

Российская сторона пока не комментировала этот инцидент.

В ночь на четверг, 18 августа, ВСУ нанесли удар по временно оккупированной РФ Новой Каховке Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=DxbnhK8poaI&feature=emb_imp_woyt
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Новая Каховка Война России против Украины

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