«Феерический вечер». ВСУ нанесли удар по оккупантам в Новой Каховке — депутат облсовета
Каховская ГЭС (Фото:svidok.info)
В четверг вечером, 18 августа, украинские военнослужащие ударили по позициям россиян во временно оккупированной Новой Каховке.
Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
Он добавил, что утром появится информация о последствия удара ВСУ.
«ВСУ в Новой Каховке снова устроили россиянам феерический вечер. Ждем утром и подсчет уничтоженных оккупантов», — написал Хлань.
Российская сторона пока не комментировала этот инцидент.
В ночь на четверг, 18 августа, ВСУ нанесли удар по временно оккупированной РФ Новой Каховке Херсонской области.
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