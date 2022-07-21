«Удачно прилетело». ВСУ ударили по «месту скопления сил» оккупантов в Энергодаре — Арестович
Алексей Арестович (Фото:Офис президента)
ВСУ нанесли точный удар по скоплению живой силы и техники оккупантов. В результате обстрела сообщается о больших потерях.
Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.
«В Энергодаре было скопление сил и средств противника. И туда как-то так удачно прилетело. Говорят, много уничтожено сил и техники. Поэтому не стреляйте по Никополю, это дурное дело, будет горе», — заявил Арестович.
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